Глава Twitter визнав небезпеку прецеденту блокування Трампа в соцмережі

Глава соціальної мережі Twitter Джек Дорсі визнав, що блокування аккаунта президента США Дональда Трампа створила небезпечний прецедент. Однак він вважає таке рішення правильним.

Про це Джек Дорсі повідомив у своєму Twitter.

"Це створює прецедент, який я вважаю небезпечним: влада, яка є у окремої людини або корпорації над частиною глобального громадського обговорення", - написав він.

Дорсі також додав, що блокування демонструє нездатність у загальному підсумку здоровому спілкуванню".

"Ми зіткнулися з надзвичайними та нестерпними обставинами, які змусили нас зосередити всі наші дії на громадську безпеку", - сказав глава соцмережі.

Нагадаємо, після заворушень у США і штурму Капітолію Twitter назавжди заблокував акаунт Трампа за те, що той заявляв про "крадіжку" перемоги на виборах президента. У соціальній мережі заявили, що заклики Трампа можуть загострити ситуацію в країні та привести до сплеску насильства.

Крім того, Facebook безстроково заблокував акаунти після заворушень в США.