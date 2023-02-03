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Глава ЦРУ заявив, що не можна недооцінювати амбіції Китаю щодо захоплення Тайваню

Фото: Вільям Бернс, директор ЦРУ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Глава Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс під час виступу на заході в Джорджтаунському університеті закликав серйозно ставитися до амбіцій Китаю щодо Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Бернс зазначив, що не можна недооцінювати амбіції Пекіна щодо Тайваню.

Директор ЦРУ зазначив, за інформацією розвідки США, голова КНР Сі Цзіньпін наказав армії бути готовою провести операцію зі встановлення контролю над Тайванем до 2027 року.

"Це не означає, що він вирішив здійснити вторгнення у 2027, але це нагадування про серйозність його орієнтирів та амбіцій. Наші висновки в ЦРУ зводяться до того, що я не став би недооцінювати амбіції голови Сі Цзіньпіна щодо Тайваню", - сказав Бернс.

Раніше Вільям Бернс заявляв, що Пекін, як і раніше, зберігає відданість співпраці з Москвою.

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