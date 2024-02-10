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Глава ЦРУ вирушить до Єгипту для переговорів щодо звільнення заручників у Газі

Вашингтон, Субота 10 лютого 2024 06:03
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Глава ЦРУ вирушить до Єгипту для переговорів щодо звільнення заручників у Газі Фото: директор ЦРУ Вільям Бернс (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Директор ЦРУ Вільям Бернс вирушить до Каїру наступного тижня. Там він обговорить звільнення заручників у Газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AXIOS.

Бернс зустрінеться з єгипетськими офіційними особами і обговорить можливість переговорів про нову угоду щодо забезпечення звільнення решти заручників у Газі.

Президент США Джо Байден заявив у четвер у телевізійному виступі, що він наполегливо добивається угоди. Білий дім визнає, що угода із заручниками - єдиний спосіб домогтися припинення вогню в Газі.

Очікується, що Бернс вирушить до Єгипту наступного вівторка. У ЦРУ відмовилися коментувати графік поїздок Бернса.

Тимчасові перемир'я Ізраїлю та ХАМАСу

У листопаді 2023 року бойовики ХАМАС почали звільняти заручників під час перемир'я з Ізраїлем.

Раніше ми писали, щоІзраїль та ХАМАС погодилися на нове припинення вогню 1 лютого.

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