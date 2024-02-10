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Глава ЦРУ отправится в Египет для переговоров по освобождению заложников в Газе

Вашингтон, Суббота 10 февраля 2024 06:03
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Глава ЦРУ отправится в Египет для переговоров по освобождению заложников в Газе Фото: директор ЦРУ Уильям Бернс (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Директор ЦРУ Уильям Бернс отправится в Каир на следующей неделе. Там он обсудит освобождение заложников в Газе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AXIOS.

Бернс встретится с египетскими официальными лицами и обсудит возможность переговоров о новой сделке по обеспечению освобождения оставшихся заложников в Газе.

Президент США Джо Байден заявил в четверг в телевизионном выступлении, что он настойчиво добивается сделки.Белый дом признает, что сделка с заложниками - единственный способ добиться прекращения огня в Газе.

Ожидается, что Бернс отправится в Египет в следующий вторник. В ЦРУ отказались комментировать график поездок Бернса.

Временные перемирия Израиля и ХАМАСа

В ноябре 2023 года боевики ХАМАС начали освобождать заложников во время перемирия с Израилем.

Ранее мы писали, что Израиль и ХАМАС согласились на новое прекращение огня 1 февраля.

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