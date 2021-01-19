Глава ЦРУ ушла в отставку перед инаугурацией Байдена

Директор Центрального разведывательного управления США Джина Хаспел подала в отставку. Это произошло за день до инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

Об этом говорится в заявлении Хаспел, размещенном на странице ЦРУ в Twitter.

Как заявила Хаспел, для нее было честью возглавлять эту организацию.

"Я иду, глубоко гордясь работой, которую мы проделали вместе, достижениями, которые мы сделали, угрозами, которые мы преодолели, и инвестициями, которые мы сделали в будущее", - говорится в заявлении.

Напомним, до этого в отставку подал министр здравоохранения США Алекс Азар. Решение об отставке он принял после беспорядков возле Капитолия в Вашингтоне.

До этого об увольнении заявили исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чэд Ву и министр образования США Бетси Девос.

Кроме того, после беспорядков в Вашингтоне в отставку подала министр транспорта США Элейн Чао. Она первой из министров отказалась от своей должности после событий у Капитолия.