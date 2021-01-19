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Глава ЦРУ пішла у відставку перед інавгурацією Байдена

Автор: Дмитро Левицький

Директор Центрального розвідувального управління США Джина Гаспел подала у відставку. Це сталося за день до інавгурації обраного президента США Джо Байдена.

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Про це йдеться в заяві Гаспел, розміщеній на сторінці ЦРУ в Twitter.

Як заявила Гаспел, для неї було честю очолювати цю організацію.

"Я йду, глибоко пишаючись роботою, яку ми зробили разом, досягненнями, які ми зробили, загрозами, які ми подолали, та інвестиціями, які ми зробили в майбутнє", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, до цього у відставку подав міністр охорони здоров'я США Алекс Азар. Рішення про відставку він ухвалив після заворушень біля Капітолія у Вашингтоні.

До цього про звільнення заявили виконуючий обов'язки міністра внутрішньої безпеки США Чед Ву та міністр освіти США Бетсі Девос.

Крім того, після заворушень у Вашингтоні у відставку подала міністр транспорту США Елейн Прат. Вона першою з міністрів відмовилася від своєї посади після подій біля Капітолію.

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