Глава ЦРУ назвав цифру втрат російської армії в Україні

Бернс зазначив, що путінська війна вже стала провалом для Росії на багатьох рівнях. "Його початкова мета - захопити Київ і підпорядкувати Україну - виявилася дурною та ілюзорною. Його армія зазнала величезної шкоди. Щонайменше 315 тисяч російських солдатів були вбиті або поранені, дві третини довоєнних танкових запасів Росії були знищені, а хвалена десятирічна програма військової модернізації було зведено нанівець", - сказав він.

При цьому Бернс вважає, що Путін відновлює оборонне виробництво Росії – за допомогою найважливіших компонентів з Китаю, а також озброєнь та боєприпасів з Ірану та Північної Кореї – і продовжує робити ставку на те, що час на його боці, що він зможе розчавити Україну та виснажити. її західні прихильники.

Оцінки втрат російської армії

У грудні 2023 року британська розвідка повідомляла, що середній діапазон оцінок втрат російської армії з початку вторгнення в Україну становить 320 тисяч убитими та пораненими. Проте точної цифри не знають навіть у Москві.

Як повідомляло The Guardian у листопаді 2023 року, за даними західних чиновників, втрати Росії у війні проти України становлять від 300 до 400 тисяч убитими та пораненими, а в найзапекліших боях під Авдіївкою вона втрачає від 500 до 1000 осіб на день.

За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії у війні проти України за останню добу становили 1090 осіб, загальна кількість втрат з початку вторгнення на 31 січня становила 385 230 осіб.