Глава ЦРУ: Китай - єдина держава, яка хоче змінити міжнародний порядок

За словами глави ЦРУ, справа не в підйомі Китаю як такому, а в діях, які його супроводжують. Китайський лідер Сі Цзіньпін починає свій третій термін з більшою владою, ніж будь-який китайський лідер після Мао.

"Замість того, щоб використовувати цю силу для зміцнення, оживлення та оновлення міжнародної системи, яка уможливила трансформацію Китаю, Сі прагне переписати її", - сказав Бернс.

Він також повідомив, що в професії розвідки він ретельно вивчає те, що говорять міжнародні лідери.

"Але ми звертаємо особливу увагу на те, що вони роблять, і тут неможливо ігнорувати зростаючі репресії Сі вдома та агресію за кордоном — від його безмежного партнерства з Путіним до його загроз миру та стабільності в Тайванській протоці", - наголосив глава ЦРУ.

Відносини США та Китаю

У взаєминах США та Китаєм в останні місяці виникає багато нових суперечок і протиріч. Новий виток політичної ескалації пов'язаний із бажанням Сполучених Штатів диверсифікувати випуск багатьох компонентів та позбавити Китай виробничої монополії. Також міжнародні відносини погіршили помічені у повітряному просторі США повітряними кулями КНР.

На тлі цього нещодавно директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що США мають диверсифікувати свої ланцюжки поставок, поступово відмовившись від товарів та послуг із Китаю.

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