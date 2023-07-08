Глава ЦРУ: Китай - единственное государство, которое хочет изменить международный порядок

По словам главы ЦРУ, дело не в подъеме Китая как таковом, а в сопровождающих его действиях. Китайский лидер Си Цзиньпин начинает свой третий срок с большей властью, чем любой китайский лидер после Мао.

"Вместо того чтобы использовать эту силу для укрепления, оживления и обновления международной системы, которая сделала возможным трансформацию Китая, Си стремится переписать ее", - сказал Бернс.

Он также сообщил, что в профессии разведки он тщательно изучает то, что говорят международные лидеры.

"Но мы обращаем особое внимание на то, что они делают, и здесь невозможно игнорировать растущие репрессии Си дома и агрессию за рубежом - от его безграничного партнерства с Путиным до его угроз миру и стабильности в Тайваньском проливе", - подчеркнул глава ЦРУ.

Отношения США и Китая

В отношениях США и Китаем в последние месяцы возникает много новых споров и противоречий. Новый виток политической эскалации связан с желанием США диверсифицировать выпуск многих компонентов и лишить Китай производственной монополии. Также международные отношения ухудшили подмеченные в воздушном пространстве США воздушными шарами КНР.

На фоне этого недавно директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что США должны диверсифицировать свои цепочки поставок, постепенно отказавшись от товаров и услуг из Китая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.