Глава ЦРУ про бунт Пригожина: показує збитки, завдані Путіним Росії

"Вражає, що Пригожин передував своїм діям уїдливими звинуваченнями на адресу Кремля в безглуздому обґрунтуванні вторгнення в Україну і на адресу російського військового керівництва під час війни", - заявив він.

За його словами, наслідки перевороту позначатимуться на Росії ще довгий час.

"Наслідки цих слів і дій будуть позначатися ще довгий час - яскраве нагадування про роз'їдаючий вплив війни Путіна на його власне суспільство і його власний режим", - заявив глава ЦРУ.

Бернс назвав заколот Пригожина "збройним викликом російській державі".

Він сказав, що бунт Пригожина був "внутрішньою справою Росії, в якій Сполучені Штати не брали і не братимуть жодної участі".

Бунт Пригожина

Минулого тижня засновник ПВК "Вагнера" звинуватив російських солдатів у тому, що вони завдали ударів по тилових таборах його бойовиків. За словами Пригожина, такий наказ про атаку віддав міністр оборони Сергій Шойгу.

Очільник найманців зібрав 25 тисяч своїх солдатів і вирушив штурмувати Москву з вимогою змінити військове керівництво і главу Міноборони. За день під контролем "вагнерівців" був Ростов, пізніше вони висунулися в бік столиці РФ.

Але заколот швидко закінчився - до цього призвела розмова Пригожина з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

На тлі таких подій у Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, що війна між російською ФСБ та Міністерством оборони входить до активної фази.

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