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Глава ЦРУ о бунте Пригожина: показывает ущерб, нанесенный Путиным России

Фото: директор ЦРУ США Уильям Бернс (flickr.com/csis_er)
Автор: Валерия Полищук

Бунт основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина стал вызовом российскому государству, продемонстрировавшим разъедающий эффект войны диктатора Владимира Путина в Украине.

Об этом заявил директор ЦРУ США Уильям Бернс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Поразительно, что Пригожин предварял свои действия язвительным обвинением в адрес Кремля в нелепом обосновании вторжения в Украину и в адрес российского военного руководства в ходе войны", - заявил он.

По его словам, последствия переворота будут сказываться на России еще долгое время.

"Последствия этих слов и действий будут сказываться еще долгое время - яркое напоминание о разъедающем воздействии войны Путина на его собственное общество и его собственный режим", - заявил глава ЦРУ.

Бернс назвал мятеж Пригожина "вооруженным вызовом российскому государству".

Он сказал, что бунт Пригожина был "внутренним делом России, в котором Соединенные Штаты не принимали и не будут принимать никакого участия".

Бунт Пригожина

На прошлой неделе основатель ЧВК "Вагнера" обвинил российских солдат в том, что они нанесли удары по тыловым лагерям его боевиков. По словам Пригожина, такой приказ об атаке отдал министр обороны Сергей Шойгу.

Глава наемников собрал 25 тысяч своих солдат и отправился штурмовать Москву с требованием сменить военное руководство и главу Минобороны. За день под контролем “вагнеровцев” был Ростов, позже они выдвинулись в сторону столицы РФ.

Но мятеж быстро закончился - к этому привел разговор Пригожина с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

На фоне таких событий в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что война между российской ФСБ и Министерством обороны входит в активную фазу.

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