Глава Total прогнозує напружену ситуацію на європейському ринку газу 2023 року

У 2023 році європейський ринок природного газу буде напруженим, оскільки запаси газу доведеться поповнювати влітку без звичайних поставок із Росії, заявив генеральний директор французької TotalEnergies Патрік Пуянне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Пуянне бельгійській газеті L'Echo .

"Європа отримає менше російського газу, ніж у 2022 році, і їй доведеться знову масово імпортувати ЗПГ", - сказав Пуянне.

За його словами, "ситуація знову стане більш напруженою".

Пуянне сказав, що європейським країнам слід диверсифікувати постачальників енергії, переважно за рахунок довгострокових контрактів.

Цієї зими ЄС вдавалося підтримувати запаси газу вище за норму, оскільки незвичайно м'яка погода знизила попит, тоді як імпорт зрідженого природного газу залишався високим. За даними BloombergNEF, до кінця зими запаси у сховищах будуть на рівні 50%. Також було закуплено достатньо газу, щоб знову заповнити сховища до наступної зими. Оптимізм спричинив зниження цін на газ приблизно на 30% за останній місяць.