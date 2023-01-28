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Глава Total прогнозирует напряженную ситуацию на европейском рынке газа в 2023 году

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Франция, Суббота 28 января 2023 14:06
Глава Total прогнозирует напряженную ситуацию на европейском рынке газа в 2023 году Фото: ЕС откажется от российского газа в 2023 году (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

В 2023 году европейский рынок природного газа будет напряженным, поскольку запасы газа придется пополнять летом без обычных поставок из России, заявил генеральный директор французской TotalEnergies Патрик Пуянне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Пуянне бельгийской газете L'Echo.

"Европа получит меньше российского газа, чем в 2022 году, и ей придется снова массово импортировать СПГ", - сказал Пуянне.

По его словам, "ситуация снова станет более напряженной".

Пуянне сказал, что европейским странам следует диверсифицировать поставщиков энергии, в основном за счет долгосрочных контрактов.

Этой зимой ЕС удавалось поддерживать запасы газа выше нормы, поскольку необычно мягкая погода снизила спрос, в то время как импорт сжиженного природного газа оставался высоким. По данным BloombergNEF, к концу зимы запасы в хранилищах будут находиться на уровне 50%. Также было закуплено достаточно газа, чтобы снова заполнить хранилища к следующей зиме. Оптимизм привел к снижению цен на газ примерно на 30% за последний месяц.

Тем не менее, отмечает Bloomberg, серьезные сокращения российских поставок по-прежнему вызывают обеспокоенность. Это увеличивает конкуренцию Европы с Азией за СПГ, а более высокий спрос может затруднить закупку объемов, необходимых для пополнения запасов.

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