Глава Total прогнозирует напряженную ситуацию на европейском рынке газа в 2023 году

В 2023 году европейский рынок природного газа будет напряженным, поскольку запасы газа придется пополнять летом без обычных поставок из России, заявил генеральный директор французской TotalEnergies Патрик Пуянне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Пуянне бельгийской газете L'Echo .

"Европа получит меньше российского газа, чем в 2022 году, и ей придется снова массово импортировать СПГ", - сказал Пуянне.

По его словам, "ситуация снова станет более напряженной".

Пуянне сказал, что европейским странам следует диверсифицировать поставщиков энергии, в основном за счет долгосрочных контрактов.

Этой зимой ЕС удавалось поддерживать запасы газа выше нормы, поскольку необычно мягкая погода снизила спрос, в то время как импорт сжиженного природного газа оставался высоким. По данным BloombergNEF, к концу зимы запасы в хранилищах будут находиться на уровне 50%. Также было закуплено достаточно газа, чтобы снова заполнить хранилища к следующей зиме. Оптимизм привел к снижению цен на газ примерно на 30% за последний месяц.