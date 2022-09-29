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Глава Світового банку попередив про наслідки "ідеального шторму" у світовій економіці

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Вашингтон, Четвер 29 вересня 2022 10:09
Глава Світового банку попередив про наслідки "ідеального шторму" у світовій економіці Фото: президент Світового банку Девід Малпас (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент Світового банку Девід Малпас попередив, що період низького зростання та високої інфляції може розтягнутися на роки через російське вторгнення в Україну, оскільки для відмови від енергоресурсів з Росії потрібен час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У своєму виступі в Стенфордському університеті Малпасс сказав, що ймовірність рецесії в Європі зростає, тоді як зростання Китаю різко сповільнюється, а обсяг виробництва США скоротився в першій половині року. Ці події матимуть серйозні наслідки для країн, що розвиваються, сказав Малпасс.

За словами Малпасса, подолання нинішнього "ідеального шторму" підвищення відсоткових ставок, високої інфляції та уповільнення зростання потребує нових макро- та мікроекономічних підходів.

Малпасс сказав, що майбутній звіт банку "Бідність і загальне процвітання" показав, що десятиліття прогресу у скороченні бідності сповільнилися до 2015 року, навіть до пандемії COVID-19, внаслідок якої ще 70 млн осіб опинилися у бідності.

Звіт, який має бути опублікований наступного тижня, також показав 4% зниження глобального медіанного доходу, перше зниження з того часу, як банк почав вимірювати цей показник у 1990 році, сказав він.

"Світ, що розвивається, стикається з надзвичайно складними короткостроковими перспективами, зумовленими різко зрослими цінами на добрива і енергоносії, зростанням відсоткових ставок і кредитних спредів, знеціненням валюти і відпливом капіталу", - сказав Малпас.

"Гостра небезпека для світу, що розвивається, полягає в тому, що різке уповільнення глобального зростання переросте в глобальну рецесію", - сказав він, зазначивши, що багато з цих країн все ще намагаються повернутися до допандемічних рівнів доходу на душу населення.

Він закликав країни шукати способи зниження інфляції, крім того, що відбувається нині суворо синхронізованого підвищення процентних ставок, у тому числі за рахунок підвищення бюджетної ефективності, щоб більшою мірою спрямовувати витрати на бідні та вразливі верстви населення.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) регулярно погіршує прогноз зростання світової економіки у 2022 та у 2023 роках. Фонд очікує, що війна Росії проти України викличе "сейсмічні хвилі" у всьому світі.

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