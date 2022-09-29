Глава Всемирного банка предупредил о последствиях "идеального шторма" в мировой экономике

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс предупредил, что период низкого роста и высокой инфляции может растянуться на годы из-за российского вторжения в Украину, поскольку для отказа от энергоресурсов из России потребуется время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В своем выступлении в Стэнфордском университете Малпасс сказал, что вероятность рецессии в Европе возрастает, в то время как рост Китая резко замедляется, а объем производства в США сократился в первой половине года. Эти события будут иметь серьезные последствия для развивающихся стран, сказал Малпасс.

По словам Малпасса, преодоление нынешнего "идеального шторма" повышения процентных ставок, высокой инфляции и замедления роста требует новых макро- и микроэкономических подходов.

Малпасс сказал, что предстоящий отчет банка "Бедность и общее процветание" показал, что десятилетия прогресса в сокращении бедности замедлились к 2015 году, даже до пандемии COVID-19, в результате которой еще 70 млн человек оказались в крайней нищете.

Отчет, который должен быть опубликован на следующей неделе, также показал 4%-ное снижение глобального медианного дохода, первое снижение с тех пор, как банк начал измерять этот показатель в 1990 году, сказал он.

"Развивающийся мир сталкивается с чрезвычайно сложными краткосрочными перспективами, обусловленными резко возросшими ценами на удобрения и энергоносители, ростом процентных ставок и кредитных спредов, обесцениванием валюты и оттоком капитала", - сказал Малпасс.

"Острая опасность для развивающегося мира заключается в том, что резкое замедление глобального роста перерастет в глобальную рецессию", - сказал он, отметив, что многие из этих стран все еще пытаются вернуться к допандемическим уровням дохода на душу населения.

Он призвал страны искать способы снижения инфляции помимо происходящего в настоящее время строго синхронизированного повышения процентных ставок, в том числе за счет повышения бюджетной эффективности, чтобы в большей степени направлять расходы на бедные и уязвимые слои населения.