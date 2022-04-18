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Голова Сумської ОВА не радить поки повертатися сім'ям з маленькими дітьми та літнім

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Сумська область, Понеділок 18 квітня 2022 07:12
Голова Сумської ОВА не радить поки повертатися сім'ям з маленькими дітьми та літнім Фото: голова Сумської ОДА Дмитро Живицький (novynarnia.com)
Автор: Володимир Костирін

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький закликає сім'ї з маленькими дітьми та людей похилого віку поки утриматися від повернення в регіон, позаяк загроза повітряних атак зберігається, як і фіксується скупчення військ РФ на кордоні з областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сумської ОВА.

Чиновник звернув увагу, що зараз на вулицях щодня стає все більше людей, і жителі повертаються додому після звільнення області від російських окупантів. Однак він рекомендує громадянам зважувати ризики перед подорожжю.

"Мої заклики повернутися на Сумщину стосуються більше дорослого, працездатного населення. Ми маємо усі разом працювати над відновленням області та нормальною роботою економіки: робіть те, що вмієте краще за все, це буде найважливішим внеском у нашу перемогу. Сім'ям з маленькими дітьми і людям похилого віку я поки не раджу повертатися", - йдеться в публікації.

Глава ОВА пояснив, що повітряні тривоги залишаються, відповідно потрібно щоразу спускатися до укриття, що для мам з малюками та людям в похилому віці не просто.

"Ну і ситуація зі скупченням військ ворога на нашому кордоні не вирішена до кінця. Повної безпеки ми ще не маємо, в країні триває війна. А ми межуємо з орківським плем'ям, з територіями російського ворога. Тож безпека для нас - найперше", - зазначив він і додав, що робота з розмінування в області ведеться щодня.

Нагадаємо, раніше голова Київської міської військової адміністрації назвав основну умову для повернення жителів столиці до Києва.

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