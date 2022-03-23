Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий: Жители области не будут сотрудничать с оккупантами

С первого дня войны Сумская область, расположенная рядом с российской границей, постоянно попадает под удар вражеских войск и одновременно сдерживает их от продвижения вглубь Украины.

Оккупанты заняли часть населенных пунктов региона, терроризируя местных жителей и уничтожая критическую инфраструктуру. О том, что сейчас происходит в Сумской области, в интервью РБК-Украина рассказал глава ОГА Дмитрий Живицкий.

– Какая сейчас общая ситуация в области – гуманитарная ситуция и в плане безопасности?

– Общая ситуация сложная, особенно в центральной и южной частях области. У нас сейчас под контролем "орков" находятся Тростянецкая, Боромлянская, Краснопольская громады, часть населенных пунктов Лебединской громады, часть населенных пунктов Бурынской громады, это Ахтырский район, Сумской район больше. Основные трассы и дороги также контролируются российскими военными, которые спокойно себе передвигаются между населенными пунктами, перегруппировываются.

В тех населенных пунктах, особенно в крупных селах и в городе Тростянец, которые они взяли под свой контроль, сложная гуманитарная ситуация. Можно сказать – гуманитарная катастрофа. Оккупанты издеваются над людьми, расстреливают мирных жителей, автомобили, которые перевозят продукты питания и лекарства. Они размещают свою технику и артиллерию прямо на улицах, под жилыми домами, прикрываясь таким образом мирными жителями от контрударов украинских Вооруженных сил.

Частые случаи, когда российские военные останавливаются где-то возле населенных пунктов или в самих населенных пунктах на ночевку и тогда просто выводят людей на улицу, заставляя их ночевать у их техники и прикрываясь ими как "живым щитом".

Мародерствуют, как только заходят в какой-то населенный пункт. Они ходят по домам, забирают у людей мобильные телефоны, деньги, продукты питания. Если у кого-то есть охотничье оружие, то, угрожая расстрелами, заставляют либо его добровольно сдавать, либо же обыскивают дома и если находят такое оружие, то расстреливают людей.

– А какая ситуация в Тростянце?

– В Тростянце вообще очень сложная ситуация. Там нет ни электроэнергии, ни воды. Оккупанты уже много дней подряд расстреливают людей, которые на улице появляются с мобильными телефонами. Не дают возможности хоронить людей на кладбище. Не дают возможности забирать тела погибших с улиц. Много местных жителей просто под обстрелами затягивают тела своих соседей к себе в частные дома и нередко хоронят их прямо на огородах или во дворах.

Разрушенный дом в Тростянце (фото: пресс-служба главы Сумской ОГА)

Также есть проблема в больницах. Там люди тоже умирают и там нет возможности, как их похоронить. В Тростянце не работает экстренная медицинская помощь – там оккупанты угнали все четыре автомобиля. Сначала они похитили три, один удалось спрятать на территории городской больницы. Эту больницу расстреляли из танков и забрали последний автомобиль экстренной медицинской помощи. Поэтому медицинская помощь на территории общины не оказывается. Люди умирают у себя в домах, квартирах и тоже возможности их похоронить нет.

Есть единичные случаи, когда кому-то из родных удается это сделать, но под обстрелами. Автомобили службы ритуальных услуг были расстреляны и уничтожены. Они воруют школьные автобусы, забирают у людей частный транспорт. Заходят на сельхозпредприятия, оттуда забирают джипы. С одного из предприятий Сумского района вывезли в Россию технику, комбайны, дорогостоящие тракторы.

То есть это терроризм, грабеж и геноцид, как только они появляются в каком-то из населенных пунктов. То, что они делают – это издевательства и нечеловеческие вещи.

– Что сейчас с Сумами? Насколько они близко и зашли ли они в город?

– В город они зашли 24 февраля, сразу в первый же день. После обеда танки уже стояли по всей центральной улице Харьковской, они заехали со всех сторон. Но затем эти колонны двинулись дальше в направлении Киева. И тогда город закрылся, как только они вышли. В разных документах, которые находили у военных, взятых в плен или которые сдались сами, в их технике, было указано, что россияне планировали от трех до пяти дней уже быть в Киеве.

Поэтому складывается такое впечатление, что они не планировали вести активных боевых действий на территории Сумской области, а собирались маршем пройти всю Сумскую и Полтавскую области и очень быстро дойти до Киева. Но мы их начали останавливать.

В течение первой недели длина одной из колонн российской техники, артиллерии, танков, бронетехники, БТРов достигала 200 километров. Где-то были промежутки между группами в 1-2 километра, но в целом это было 200 километров почти непрерывной колонны от границы Украины с Российской Федерацией, от Большой Писаревки и до Ромнов, неизвестно какой была ее протяженность еще в самой России.

Но местные жители не растерялись, начали готовить коктейли Молотова, терроборона начала расстреливать российских оккупантов. Наверно, все видели этот сюжет, когда, проезжая в авто мимо колонны российской техники, молодая девушка зажгла коктейль Молотова и из окна машины бросила его на танк.

Сразу 24 февраля они пытались зайти в город Ахтырка. Оттуда их выбили, пожгли им технику, постреляли. Их трижды выбивали из Ахтырки. К сожалению, было много погибших, в том числе среди мирных жителей. Город обстреляли из "Градов", когда их впервые выбили. Тогда они обстреляли территорию детского сада. Погибло двое детей, потом еще в больнице двое умерло.

Дмитрий Живицкий (фото: пресс-служба главы Сумской ОГА)

– Пытаются ли оккупанты во временно захваченных населенных пунктах устанавливать каких-то новых руководителей, свои так называемые администрации?

– Нет. Этого нет. Мы знаем об очень редких случаях, когда местные жители вступают с ними в переговоры. Кто-то пытается договориться о том, чтобы не трогали жителей, чтобы была возможность развозить продукты, лекарства и тому подобное. Поступает информация, что кое-кто из предпринимателей или представителей местного депутатского корпуса тоже с ними активно общается, но эта информация пока проверяется.

Люди абсолютно не хотят, не готовы и не будут с ними никак сотрудничать. Мы понимаем, что, видимо, расчет россиян был на то, что здесь их будут радушно встречать. Мы также знаем, что работали пророссийские политические силы и общественные организации, которые финансировались из России. Они не ожидали, что Украина и особенно пограничная Сумская область будет оказывать им такое сопротивление. И, вероятно, по их планам наша область должна была бы остаться в глубоком тылу, а дальше – быстрая смена власти в Украине и навязывание какой-то своей политики.

– Вам или главам громад области поступали какие-то предложения сдаться?

– Рассылали смс-сообщения. Мне лично – нет, но моим заместителям, председателям громад, заместителям председателей громад примерно через неделю, на 5-7-й день активно начали поступать сообщения, мол, сдавайтесь, не сопротивляйтесь, сотрудничайте с нами, сохраните жизни людей. Шантажировали такими вещами, как жизнь местных жителей.

– Как я понимаю, никто на такие предложения не пристал?

– Нет, абсолютно никто. У нас таких нет. Они брали в плен представителей местного самоуправления, некоторых представителей районных советов. Пока не могу публично разглашать детали, но периодически это случается. Брали в плен представителей нашей теробороны в Сумской области.

– Какая сейчас ситуация на "Сумыхимпром", продолжают ли его обстреливать?

– Территорию вокруг "Сумыхимпром" обстреливают уже где-то вторую неделю и обстрелы продолжаются. Предприятие находится на границе города Сумы и Верхнесироватской громады. Как раз с территории Верхнесироватской громады ведутся его непрерывные обстрелы, особенно ночью – с 12 до 3-4 утра, по 3-4 часа.

Мы понимаем, что оккупанты прицельно били по емкостям с аммиаком. Потому что за несколько дней до этого в российских СМИ начали появляться заявления министерства обороны России, распространялись вбросы в "днровских" телеграм-каналах о том, что якобы "украинские фашисты" готовят провокацию против собственных жителей Сум. Что в Сумах заминирована емкость с аммиаком и в случае попытки захвата города, жители взорвут эту емкость для того, чтобы отравить город. Мы понимали, что готовится провокация.

Оккупанты обстреляли "Сумыхимпром" (фото: пресс-служба главы Сумской ОГА)

Через два дня так и произошло. Благодаря слаженным действиям ГСЧС и спасательного отряда самого предприятия удалось очень быстро осадить это облако аммиака. И никто, кроме одного сотрудника, получившего ранения, не пострадал. Попадание произошло примерно в 3 часа ночи, а в 10 утра мы провели лабораторные исследования и было подтверждено, что предельная допустимая концентрация в норме.

– Известны случаи, когда в области обнаруживали корректировщиков вражеского огня. Это местные жители, которые работают на "русский мир", или это завезенные?

– Мы помним истории в начале войны с этими метками на зданиях, дорогах и деревьях по всей Украине. Это люди, которые заехали еще в конце лета - осенью в Украину, снимали квартиры под видом каких-то командировок, визитов к родственникам или знакомым и тому подобное.

На начало войны они уже проживали в тех или иных населенных пунктах на постоянной основе, соседи уже не воспринимали их за чужаков, они уже сливались с местными жителями. И они за деньги вербовали людей. Поэтому, очевидно, что эти корректировщики – это либо сами агенты РФ, либо за деньги завербованные ими люди.

– А это исключительно финансовая мотивация или в области есть где-то какие-то зародыши пророссийских настроений?

– Зародышей настроений нет. Но, возможно, есть какие-то единичные люди, которые, насмотревшись по спутнику российских каналов, начали верить пропаганде с телевизора. В любом случае это не отражает общих тенденций и настроений жителей. Россияне считают, что чем больше они совершают пыток, чем больше убивают мирных жителей, чем больше бомбят критическую инфраструктуру и жилые кварталы, то тем больше склоняют нас сдаться.

Но для нас неприемлемо сдаться при любых условиях. Мы понимаем, что это война. К сожалению, на войне есть жертвы. Но гораздо большей жертвой будет пожертвовать 40-миллионным государством, независимостью и будущим целых поколений.

– Сколько ориентировочно населения удалось эвакуировать из области?

– По состоянию на четыре дня назад, когда у нас работал гуманитарный коридор, мы, наверное, эвакуировали больше людей из Сумской области, чем все остальные регионы вместе взятые. Это более 80 тысяч человек централизованно выехали благодаря гуманитарным коридорам собственным транспортом или автобусами, которые мы обеспечивали.

И плюс люди выезжали еще до действия гуманитарных коридоров, до того момента, когда область была полностью заблокирована, плюс еще какими-то лесными или полевыми дорогами людям также удавалось уехать. Поэтому, я думаю, что общее количество людей, выехавших за пределы области, может быть в полтора раза больше – точно более 100 тысяч.

– Планируются ли в ближайшие дни открытия новых зеленых коридоров в Сумской области?

– К нам обращаются главы громад. Мы тоже уже обратились в Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, вице-премьер-министр Ирина Верещук занимается этим направлением, Офис президента Украины, переговорная группа. Но есть проблемы с транспортом. Организовать коридоры для 2-3 автобусов проблематично и поэтому этого делать никто не будет.

Мы реагируем на потребность громад. Когда в первые дни и недели до нас активно обращались главы громад, сел и мэры городов, мы анализировали количество людей, которое они планируют вывезти, каким транспортом. Почему нам удалось вывезти такое большое количество людей централизованно? Потому что мы заранее все планировали.

Нам очень помогла с эвакуацией Полтавская область, просто низко кланяюсь председателю Полтавской ОГА и полтавским предпринимателям. Они предоставили нам автобусы, которые ждали на границе с Сумской областью. Автобусы там ждали, водители там жили по 2-3 дня в ожидании открытия гуманитарных коридоров. Как только коридоры открывались, они ехали в Сумскую область, забирали людей и выезжали обратно. Потом еще подключилась Черкасская ОГА и организовала для нас свои автобусы.

Из Сумской области эвакуировали более 80 тысяч человек (фото: пресс-служба главы Сумской ОГА)

Когда мы еще впервые эвакуировали людей из Сум, то это был такой первый опыт. Но мы сразу сделали работу над ошибками и в дальнейшем делали все очень организованно. Подготовка к такому гуманитарному коридору занимает у нашей команды трое суток, чтобы собрать всю информацию и потребность, найти транспорт, заправку, ведь есть и перебои с горючим, оповестить людей, потому что немало жителей без связи, без электроэнергии, с неработающими телефонами. Поэтому к подтверждению действия гумкоридоров мы серьезно готовились, за несколько суток, потому что, бывало, что подтверждение поступало за 10 минут до его открытия.

– Ваше личное мнение: каким может быть окончание этой войны? Ее возможно прекратить с достижением определенных компромиссов в переговорах или все же это можно сделать исключительно военным путем и военной победой, пока не разобьем российскую армию?

– Мы, особенно в Сумской области, понимаем, что наш сосед – это наша боль на всю жизнь. Не победив Россию, мы все время будем находиться под угрозой очередного вторжения или влияния. Поэтому здесь должна быть однозначная и безоговорочная победа. Эта победа может быть достигнута как военным путем, так и путем – вероятно, не переговоров – а путем общемирового влияния. Потому что Россия сегодня несет угрозу не только для Украины и даже не только для Европы, а для всего мира.

У Путина и руководства РФ то ли шизофрения, то ли какие-то другие диагнозы, ведь только озабоченные люди и люди с проблемами психики могут такое творить. Учитывая это, угроза для Украины и всего мира исчезнет только после тотального уничтожения России как государства и ее политического устройства.

Для нас как для пограничной области какие-то полурешение будут не совсем приемлемыми, потому что мы все время будем находиться под угрозой. Так, как мы первыми приняли на себя удар этой войны и по большому счету сдержали продвижение российских войск дальше, вглубь Украины.

То же самое, что сейчас делают и Николаевская, и Одесская, и Днепропетровская, и Запорожская, и Харьковская области. Это воля людей и заслуга Вооруженных сил Украины, которые сегодня сильны как никогда. Верю в то, что мировое сообщество также сплотится и экономическими санкциями, давлением, закрытием неба над Украиной поможет нам достичь победы.

Когда Путин понял, что на земле нас точно не победить, он начал бомбить. На территории нашей области уничтожена большая часть критической инфраструктуры – и ТЭЦ, и котельное отопление, и электрические подстанции, и газопроводы, и продовольственные базы. Целый город Ахтырка, который первый давал отпор врагу и больше всего пострадал в области, почти полностью уничтожен. Больше всего пострадал Тростянец, Краснополье, Сумы, часть Лебедина. Также по области есть ряд сел, которые российские "орки" уничтожили дотла. Но каждый день войны – это еще плюс сто лет неприятия украинцами россиян. То, что происходит сегодня в Украине – это вина каждого россиянина.