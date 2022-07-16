Глава Сумской области о "предупреждении" от мэров: причин для лишних волнений нет

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий призвал жителей и гостей региона соблюдать спокойствие и не реагировать на провокационные заявления некоторых должностных лиц, не имеющих обоснованных причин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Сумской ОВА.

По его словам, приграничные северные районы области обстреливается из всех видов артиллерии российских войск и действительно важно быть бдительным и осторожным в 20 километровой зоне от границы.

Живицкий также отметил, что причин для лишних волнений в эти выходные нет. Меры безопасности и правила поведения при воздушных тревогах нужно соблюдать всегда, а не только в эти выходные.