Глава спецслужбы ФРГ обвинил хакеров из России в атаке на энергосети

Деталей расследования Ханс-Георг Масен не привел

Глава Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Масен возложил ответственность за недавнюю масштабную кибератаку на немецкие электросети и энергетические компании на Россию. Об этом Масен заявил в интервью газетам медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland, сообщает DW.

"Почерк преступников - на самом деле лишь один из индикаторов, указывающих на то, что атаку могли контролировать из России", - отметил он.

Как сообщается, деталей расследования Ханс-Георг Масен не привел.

Напомним раннее сообщалось, что эксперты Федерального ведомства по охране конституции заявили, что за кибератакой на правительственные сети Германии стояла Россия.