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Глава спецслужбы ФРГ обвинил хакеров из России в атаке на энергосети

НовостиОбщество    20.06.2018 - 21:33
Иллюстративнное фото: хакер (flickr.com/Christoph Scholz)
Иллюстративнное фото: хакер (flickr.com/Christoph Scholz)

Деталей расследования Ханс-Георг Масен не привел

Глава Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Масен возложил ответственность за недавнюю масштабную кибератаку на немецкие электросети и энергетические компании на Россию. Об этом Масен заявил в интервью газетам медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland, сообщает DW.

"Почерк преступников - на самом деле лишь один из индикаторов, указывающих на то, что атаку могли контролировать из России", - отметил он.

Как сообщается, деталей расследования Ханс-Георг Масен не привел.

Напомним раннее сообщалось, что эксперты Федерального ведомства по охране конституции заявили, что за кибератакой на правительственные сети Германии стояла Россия.

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Теги публикации: Германия, кибератака, Российская Федерация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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