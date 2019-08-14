Глава Совета НБУ прогнозирует ускорение инфляции из-за роста цен на э/э

Рост цен на электроэнергию для промышленности, который зафиксирован в июле 2019 года, может привести к ускорению инфляции в ближайшие месяцы. Об этом написал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Как отметил Данилишин, обычно рост цен в промышленности транслируется в ускорение потребительской инфляции с лагом в 2-4 месяца.

"Это вызывает опасения и не дает уверенности в том, что будут достигнуты цели по инфляции, зафиксированные в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2019 год (5% ± 1 п. п.), а также прогноз инфляции Нацбанка (6,3% на конец 2019 года)", - написал он.

Данилишин заявил, что серьезное опасение вызывает рост цен в промышленности по группе "поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха" на 16,4% за июль. Учитывая снижение цены на газ для промышленности в июле, остается предположить, что в основном рост цен по данной группе произошел вследствие повышения цены электроэнергии и кондиционированного воздуха для промышленности, добавил он.

"Впрочем, причина, которая заключается в возможном перетоке промышленной инфляции в потребительскую, в значительной степени лежит вне сферы влияния Национального банка", - считает глава Совета НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в июле 2019 года по сравнению с июнем снизились на 0,6%. По данным Госстата, с начала года цены в Украине выросли на 3,0%. При этом в годовом измерении (к июлю 2018 года) инфляция ускорилась до 9,1%.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 17,5% до 17,0% годовых с 19 июля. Как отметил глава НБУ Яков Смолий, данные по инфляции позволяют НБУ продолжить цикл понижения учетной ставки.