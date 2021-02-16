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Глава Совета НБУ назвал источник избытка валюты на межбанковском рынке

Автор: Александр Белоус

На межбанковском валютном рынке на прошедшей неделе наблюдалось преобладание предложения иностранной валюты над спросом. Избыток предложения со стороны клиентов банков составлял 100 млн долларов.

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Как отметил Данилишин, преобладание предложения наблюдалось в понедельник и вторник, 8 и 9 февраля, - перед проведением Минфином аукциона по размещению ОВГЗ и обусловило давление на укрепление курса гривны на межбанковском валютном рынке

"Сальдо интервенций Национального банка на валютном рынке с начала года составило 220 млн долларов, что позволило сдержать чрезмерное укрепление курса гривны под воздействием притока средств иностранных инвесторов в государственные ценные бумаги", - добавил он

По данным главы Совета НБУ, на наличном валютном рынке с начала февраля продолжает преобладать спрос на иностранную валюту - чистая продажа иностранной валюты банками с начала года составил 104 млн долларов.

Напомним, портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины в собственности нерезидентов за неделю 5-12 января увеличился 2,995 млрд грн до 100,020 млрд грн. С начала года нерезиденты увеличили портфель на 14,729 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 8-12 февраля 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 110 млн долларов. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов.

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