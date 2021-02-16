Голова Ради НБУ назвав джерело надлишку валюти на міжбанківському ринку

На міжбанківському валютному ринку на минулому тижні спостерігалося переважання пропозиції іноземної валюти над попитом. Надлишок пропозиції з боку клієнтів банків становив 100 млн доларів.
Про це написав голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.
Як зазначив Данилишин, переважання пропозиції спостерігалося у понеділок та вівторок, 8 та 9 лютого, - перед проведенням Мінфіном аукціону із розміщення ОВДП та обумовило тиск на укріплення курсу гривні на міжбанківському валютному ринку
"Сальдо інтервенцій Національного банку на валютному ринку з початку року становило 220 млн доларів, що дозволило стримати надмірне укріплення курсу гривні під впливом припливу коштів іноземних інвесторів у державні цінні папери", - додав він.
Натомість, за даними голови Ради НБУ, на готівковому валютному ринку з початку лютого продовжує переважати попит на іноземну валюту - чистий продаж іноземної валюти банками з початку року становив 104 млн доларів.
Нагадаємо, портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України у власності нерезидентів за тиждень 5-12 січня збільшився 2,995 млрд грн до 100,020 млрд грн. З початку року нерезиденти збільшили портфель на 14,729 млрд грн.
Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 8-12 лютого 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 110 млн доларів. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів.