Глава Совета НБУ дал прогноз курса доллара на 2019 год

Глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин констатирует изменение факторов, которые сезоно влияют на курс гривны к доллару. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как напомнил Данилишин, за три первых месяца 2019 года гривна укрепилась по отношению к доллару на 1,8%

Он отметил, что в этом году с курсом складывается ситуация, в значительной мере не типичная для нескольких предыдущих лет. В частности отсутствует временная, но ощутимая девальвация гривны, которая начиналась в декабре и продолжалась большую часть января (2016-2018 годы), порой затрагивая и февраль (в 2015 году).

"Вероятно, ключевую роль сыграло равномерное расходование средств госбюджета в конце года", - считает он.

Данилишин отметил, что в этом году нерезиденты также активно вкладывают в ОВГЗ. "За январь-март 2019 года нерезиденты нарастили свои вложения в ОВГЗ в 3,2 раза (в стоимостном выражении - на 13,9 млрд грн). Как видим, политические риски не испугали зарубежных финансовых "деятелей". Высокие ставки по ОВГЗ, на уровень которых влияет и сохраняющаяся на высоком уровне учетная ставка НБУ, перевесили политические риски", - добавил он.

Глава Совета НБУ напомнил, что летом прошлого года активная продажа облигаций нерезидентами привела к девальвации гривны.

"Впрочем, в ближайшие несколько месяцев скорее не стоит ожидать тревожных событий на валютном рынке Украины", - считает он.

Во-первых, продолжится экспорт сельхозпродукции урожая прошлого года, который был рекордным. Во-вторых, начинается сезонное повышение спроса на продукцию и полуфабрикаты из черных металлов. "Следовательно, приток валюты от экспортной выручки в течение весны прогнозируется неплохой", - написал Данилишин.

Кроме того, риторика руководства основных центральных банков мира свидетельствует, что повышение ставок и ужесточение монетарной политики, скорее всего, не будет ни в США, ни в Великобритании, ни в зоне евро. "Поэтому отношение финансовых спекулянтов к развивающимся рынкам будет улучшаться. Значит, не стоит ожидать бегства из валют стран с формирующимися рынками", - написал глава Совета НБУ.

"Подводя баланс между рисками и перспективами гривны во временной перспективе 3-6 месяцев, склоняюсь к тому, что привычная для нескольких десятилетий ситуация, когда курс гривны снижался осенью, может смениться новой, похожей на прошлогоднюю - определенная девальвация в течение второй половины лета сменится укреплением курса нацвалюты в начале осени и его стабилизацией", - добавил Данилишин

По его мнению, основным фактором будет экспортная выручка от сельхозпродукции. "Украина все больше становится аграрной (и при этом деидустриализованной) страной, поэтому и курс гривны все сильнее зависит от объема урожая сельхозпродукции и мировых цен на нее", - отметил Данилишин.

Напомним, заместитель глава НБУ Олег Чурій в феврале отметил, что переход к плавающему курсообразованию привел к тому, что прогнозировать курс гривны к доллару становится очень трудно. В частности, почти никто из аналитиков не угадал, какой курс будет осенью и зимой.