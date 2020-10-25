Глава Samsung умер в Сеуле

Председатель концерна Samsung Ли Гон Хи скончался в возрасте 78 лет в Сеуле. Он имел проблемы со здоровьем после перенесенного в 2014 году сердечного приступа.

Об этом со ссылкой на заявление компании сообщил Bloomberg.

Последние несколько лет он оставался формальным главой компании, а фактически Samsung руководит его сын Ли Чжэ Ену.

"Председатель Ли был истинным провидцем, превратившим Samsung из местного бизнеса в ведущего мирового новатора и промышленного гиганта. Его заявление 1993 года о "новом управлении" стало движущей силой видения компании по предоставлению лучших технологий для развития глобального общества. Его наследие будет вечным", - говорится в заявлении Samsung.

Ли Гон Хи родился 9 января 1942 года. Его отец, Ли Бен Чхоль, был основателем Samsung Group. После его смерти в 1987 году Ли Гон Хи возглавил концерн.

В 1993 году Ли Гон Хи начал проводить корпоративную реформу в Samsung. Он назвал компанию "второсортной" по мировым стандартам и призвал каждого сотрудника "изменить все, кроме жены и детей".

Недостатки Samsung Ли Гон Хи видел в слабости корейской корпоративной культуры, в которой упор делался на авторитарный стиль руководства.

Согласно предложенной им концепции "нового управления" подчиненные теперь могли указывать своим начальникам на ошибки.

Накануне Samsung представила свои новые флагманы Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra, цены на которые будут начинаться от 1 тысячи долларов.

В феврале 2020 года Samsung выпустила свой первый смартфон со складным экраном.