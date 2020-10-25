Глава Samsung помер у Сеулі

Голова концерну Samsung Лі Гон Хі помер у віці 78 років у Сеулі. Він мав проблеми зі здоров'ям після перенесеного у 2014 році серцевого нападу.

Про це з посиланням на заяву компанії повідомив Bloomberg.

Останні кілька років він залишався формальним главою компанії, а фактично Samsung керує його син Лі Чже Єну.

"Голова був істинним провидцем, перетворив Samsung з місцевого бізнесу в провідного світового новатора і промислового гіганта. Його заява 1993 року про "нове управління" стало рушійною силою бачення компанії з надання кращих технологій для розвитку глобального суспільства. Його спадщина буде вічною", - йдеться в заяві Samsung.

Лі Гон Хі народився 9 січня 1942 року. Його батько, Чи Бен Чхоль, був засновником Samsung Group. Після його смерті в 1987 році Лі Гон Хі очолив концерн.

У 1993 році Лі Гон Хі почав проводити корпоративну реформу в Samsung. Він назвав компанію "другосортною" у порівнянні з світовими стандартами і закликав кожного співробітника "змінити все, крім дружини і дітей".

Недоліки Samsung Лі Гон Хі бачив у слабкості корейської корпоративної культури, в якій наголос робився на авторитарний стиль керівництва.

Згідно з запропонованою концепції "нового управління" підлеглі тепер могли вказувати своїм начальникам на помилки.

Напередодні Samsung представила свої нові флагмани Galaxy Note 20 і Note 20 Ultra, ціни на які будуть починатися від 1 тисячі доларів.

У лютому 2020 року Samsung випустила свій перший смартфон зі складним екраном.