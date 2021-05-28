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Глава Ryanair назвал угоном посадку самолета белорусским режимом

Новина українською →
Беларусь, Пятница 28 мая 2021 04:29
Глава Ryanair назвал угоном посадку самолета белорусским режимом Фото: Лукашенко посадил самолет Ryanair в Минске (ryanair/Ins
Автор: Даша Харченко

Глава авиакомпании Ryanair Майкл Олири назвал принудительную посадку в Минске самолета с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем "подготовленным и незаконным угоном".

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание ссылается на письмо, которое Олири отправил руководителю департамента авиации Беларуси.

В письме он называет поступок Беларуси "порицаемым незаконным действием" и требует власти Беларуси идентифицировать трех пассажиров, которых компания подозревает в работе на КГБ.

Напомним, 23 мая белорусский режим принудительно посадил рейс Ryanair из Греции в Литву, которым летели Протасевич и Сапега. После посадки самолета белорусские силовики задержали Протасевича и его спутницу.

После этого, российская сторона отменила рейсы в Москву двух европейских авиакомпаний. Обе проложили свои маршруты в обход территории Беларуси. Так, Austrian Airlines отменила в четверг грузопассажирский рейс из Вены в Москву. Самолет должен был прибыть в 13:45 в Москву.

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