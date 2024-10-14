Глава розвідки Німеччини попередив про можливе вторгнення Путіна та назвав терміни

Від Росії виходить пряма військова загроза Німеччині. Збройне зіткнення можливе до 2030 року.
Про це заявив голова федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на N-TV.
"Російські збройні сили повинні бути в змозі завдати удару по НАТО найпізніше до кінця цього десятиліття", - заявив Каль на слуханнях у Комітеті парламентського контролю Бундестагу.
За його словами, Кремль розглядає Захід, і Німеччину зокрема як ворога. Країна є другим за величиною прихильником України.
Шанси на те, що НАТО в якийсь момент застосує свій пункт про взаємну оборону, високі, додав Каль.
Путін прагне розширити сферу впливу Кремля в Європі та витіснити військові сили США з континенту, оскільки витрати США на оборону перевищують рівень Європейського Союзу, повідомив голова розвідки.
"Ми перебуваємо у прямій конфронтації з Росією", - сказав Каль і додав, що Володимир Путін переймається не просто Україною, а "фактично створенням нового світового порядку".
Оцінка Каля збігається з думкою інших європейських чиновників, які розглядають Росію як більш зловісну загрозу після повномасштабного вторгнення в Україну. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив цього року, що Росія може атакувати альянс НАТО протягом п'яти-восьми років.
Кандидат ЄС на пост першого в історії блоку комісара з оборони Андрюс Кубілюс підтримав цей прогноз, заявивши, що регіону необхідно нарощувати свої військові сили для можливої конфронтації з Росією "через шість-вісім років".