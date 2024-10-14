Глава разведки Германии предупредил о возможном вторжении Путина и назвал сроки

От России исходит прямая военная угроза для Германии. Вооруженное столкновение возможно до 2030 года.
Об этом заявил глава федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на N-TV.
"Российские вооруженные силы должны быть в состоянии нанести удар по НАТО самое позднее к концу этого десятилетия", - заявил Каль на слушаниях в Комитете парламентского контроля Бундестага.
По его словам, Кремль рассматривает Запад, и Германию в частности, как врага. Страна является вторым по величине сторонником Украины.
Шансы на то, что НАТО в какой-то момент применит свой пункт о взаимной обороне, высоки, добавил Каль.
Путин стремится расширить сферу влияния Кремля в Европе и вытеснить военные силы США с континента, поскольку расходы США на оборону превышают уровень Европейского Союза, сообщил глава разведки.
"Мы находимся в прямой конфронтации с Россией", - сказал Каль и добавил, что Владимир Путин озабочен не просто Украиной, а "фактически созданием нового мирового порядка".
Оценка Каля совпадает с мнением других европейских чиновников, которые рассматривают Россию как более зловещую угрозу после ее полномасштабного вторжения в Украину. Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил в этом году, что Россия может атаковать альянс НАТО в течение пяти-восьми лет.
Кандидат ЕС на пост первого в истории блока комиссара по обороне Андрюс Кубилюс поддержал этот прогноз, заявив, что региону необходимо наращивать свои военные силы для возможной конфронтации с Россией "через шесть-восемь лет".