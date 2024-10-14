Глава разведки Германии предупредил о возможном вторжении Путина и назвал сроки

"Российские вооруженные силы должны быть в состоянии нанести удар по НАТО самое позднее к концу этого десятилетия", - заявил Каль на слушаниях в Комитете парламентского контроля Бундестага.

По его словам, Кремль рассматривает Запад, и Германию в частности, как врага. Страна является вторым по величине сторонником Украины.

Шансы на то, что НАТО в какой-то момент применит свой пункт о взаимной обороне, высоки, добавил Каль.

Путин стремится расширить сферу влияния Кремля в Европе и вытеснить военные силы США с континента, поскольку расходы США на оборону превышают уровень Европейского Союза, сообщил глава разведки.

"Мы находимся в прямой конфронтации с Россией", - сказал Каль и добавил, что Владимир Путин озабочен не просто Украиной, а "фактически созданием нового мирового порядка".