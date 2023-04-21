Глава розвідки Естонії пояснив, від чого саме залежатиме успіх контрнаступу ЗСУ

Головна основа успіху українського контрнаступу полягає в тому, наскільки підрозділи ЗСУ зможуть разом ефективно тренуватись перед ним. Це найважливіший нюанс стратегічного успіху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача розвідувальним центром Сил оборони Естонії полковника Марго Гросберга, яку приводить ERR.
"Погода була більш сприятливою для оборонних дій, а повітряна розвідка та авіаудари були утруднені через низьку хмарність. Наступний тиждень навряд чи принесе дуже великі зміни щодо цього: ті ж заходи, що й цього тижня, ймовірно, триватимуть у тих самих областях", - йдеться у заяві.
Гросберг зазначив, що дати, що мають символічне значення, були особливо важливими для російського керівництва на ранніх етапах війни, але ситуація показала, що заздалегідь планувати дати добре, але важко їх виконати.
"Щодо 9 травня я наголосив, що Україна - це зовсім інший регіон, особливо північно-східна та південна частини України, де багато залежить від погоди. Цього тижня йшов дощ, наступного тижня буде дощ. Мине ще три тижні, ці дати стануть неактуальні", - сказав розвідник.
За словами полковника, які саме українські підрозділи підуть у контратаку, це не найголовніше питання. Головне, наскільки ці загони ЗСУ встигають разом тренуватися перед активною атакою та бойовими діями, адже це найважливіший нюанс стратегічного успіху. У разі різноманітних операцій, особливо наступальних, вкрай важлива синхронізація різних родів військ як у часі, і у просторі.
Як приклад, він сказав, що Росія не змогла змусити свої сухопутні та повітряні сили діяти спільно, що частково пов'язано з дуже хорошою роботою української ППО, адже армії РФ не вдалося її знищити.
Як повідомлялося, за даними заступника міністра оборони Ганни Маляр, українські війська вже ведуть контрнаступні дії на фронті, серед них і оборона Бахмута. При цьому командування ЗСУ має кілька планів визволення територій від окупантів.
Крім цього, за словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, окупанти змінюють тактику масованих ракетних ударів по Україні. Наразі ворог взяв умовну перерву, щоб накопичити сили для атак тих цілей, які є важливими через контрнаступ українських сил.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.