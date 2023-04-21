Глава розвідки Естонії пояснив, від чого саме залежатиме успіх контрнаступу ЗСУ

"Погода була більш сприятливою для оборонних дій, а повітряна розвідка та авіаудари були утруднені через низьку хмарність. Наступний тиждень навряд чи принесе дуже великі зміни щодо цього: ті ж заходи, що й цього тижня, ймовірно, триватимуть у тих самих областях", - йдеться у заяві.

Гросберг зазначив, що дати, що мають символічне значення, були особливо важливими для російського керівництва на ранніх етапах війни, але ситуація показала, що заздалегідь планувати дати добре, але важко їх виконати.

"Щодо 9 травня я наголосив, що Україна - це зовсім інший регіон, особливо північно-східна та південна частини України, де багато залежить від погоди. Цього тижня йшов дощ, наступного тижня буде дощ. Мине ще три тижні, ці дати стануть неактуальні", - сказав розвідник.

За словами полковника, які саме українські підрозділи підуть у контратаку, це не найголовніше питання. Головне, наскільки ці загони ЗСУ встигають разом тренуватися перед активною атакою та бойовими діями, адже це найважливіший нюанс стратегічного успіху. У разі різноманітних операцій, особливо наступальних, вкрай важлива синхронізація різних родів військ як у часі, і у просторі.

Як приклад, він сказав, що Росія не змогла змусити свої сухопутні та повітряні сили діяти спільно, що частково пов'язано з дуже хорошою роботою української ППО, адже армії РФ не вдалося її знищити.