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Глава розвідки Австралії попередив про наслідки вісі Китай-Іран-КНДР-Росія

Фото: Китай сформував вісь підтримки Путіна (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

"Вісь, що формується", країн, що надають підтримку Росії, включаючи Китай, Іран і Північну Корею, є "вкрай тривожним стратегічним розвитком", з яким західним країнам важко впоратися.

Про це заявив генеральний директор Управління національної розвідки Австралії Ендрю Ширер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ширер заявив, що стратегічний вплив осі, що формується, в основі якої лежать Китай і Росія, було недооцінено.

"Надання Китаєм масштабної допомоги подвійного призначення Путіну, а також економічної та дипломатичної підтримки, утримує армію Путіна на полі бою в Україні, вбиваючи невинних українців так само впевнено, якби вони постачали артилерійські боєприпаси та ракети", - заявив Ширер на конференції Raisina Downunder у Канберрі.

Він також перерахував постачання іранських безпілотників, а також північнокорейських ракет та бойових частин до Росії. Південна Корея та США кажуть, що близько 10 тисяч північнокорейських солдатів прибули до Росії для участі у війні проти України.

"Це вкрай тривожний стратегічний розвиток подій, і ми всі намагаємося його наздогнати та вжити ефективних заходів, але я думаю, що це одна із стратегічних проблем нашого часу", - сказав Ширер.

Австралія є членом розвідувального партнерства Five Eyes зі США, Великобританією, Канадою та Новою Зеландією. Ширер є головним радником прем'єр-міністра Австралії Ентоні Альбанезе з питань розвідки.

 

За даними опитування Центру Разумкова, більшість українців вважають Китай ворожою країною. Найгірше українці ставляться лише до Росії та її союзників - Ірану, Білорусі та КНДР.

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