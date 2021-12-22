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Глава российской делегации в ТКГ Грызлов станет послом в Беларуси, - росСМИ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава российской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов станет послом в Беларуси. Ожидается, что он вступит в новую должность до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство РБК.

По данным источника издания в дипломатических кругах, кандидатуру Грызлова на должность посла РФ в Беларуси одобрил профильный комитет Государственной думы. Окончательное решение о его назначении должен принять президент России Владимир Путин.

Информацию о назначении Грызлова послом в Беларусь подтвердили источники агентства "Интерфакс". При этом собеседник издания отметил, что Грызлов может приступить к своим новым обязанностям до конца текущего года.

Борис Грызлов возглавляет российскую делегацию в ТКГ с 26 декабря 2015 года.

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