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Глава російської делегації в ТКГ Гризлов стане послом в Білорусі, - росЗМІ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава російської делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Борис Гризлов стане послом в Білорусі. Очікується, що він вступить на нову посаду до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство РБК.

За даними джерела видання у дипломатичних колах, кандидатуру Гризлова на посаду посла РФ у Білорусі схвалив профільний комітет Державної думи. Остаточне рішення про його призначення має ухвалити президент Росії Володимир Путін.

Інформацію про призначення Гризлова послом до Білорусі підтвердили джерела "Інтерфаксу". При цьому співрозмовник видання зазначив, що Гризлов може розпочати свої нові обов'язки до кінця поточного року.

Борис Гризлов очолює російську делегацію у ТКГ із 26 грудня 2015 року.

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