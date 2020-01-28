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Главу російської делегації обрано віце-спікером ПАРЄ

Новини » Політика     28.01.2020 - 19:46
Главу російської делегації обрано віце-спікером ПАРЄ
Фото: Петро Толстой (duma gov ua)

За кандидатуру Петра Толстого проголосували 132 парламентарія

Голова делегації Російської Федерації Парламентської Асамблеї Ради Європи Петро Толстой був обраний віцеспікером ПАРЄ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За кандидатуру Толстого проголосували 132 парламентарія, проти - 117.

Всього голосували 252 парламентарія, три бюлетені були визнані недійсними.

Нагадаємо, раніше Петро Толстой заявив, що російська делегація може покинуть Парламентську асамблею Ради Європи. За його словами, Росія покине ПАРЄ, якщо її повноваження будуть обмежені.

Раніше повноваження російської делегації на засіданні ПАРЄ були оскаржені з базових і процедурних причин. За словами члена української делегації Олексія Гончаренка, понад 30 делегатів ПАРЄ встали на підтримку цієї ініціативи і тепер це питання протягом двох днів буде вивчений в Асамблеї, і після цього буде прийнято остаточне рішення.

Відзначимо, 27 січня в Страсбурзі розпочалася зимова сесія ПАРЄ, в якій повернулася українська делегація. Україна повернулася після осінньої паузи. Тоді було прийнято рішення призупинити участь у засіданнях ПАРЄ, оскільки Асамблея повернула повноваження російської делегації.

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