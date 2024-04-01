Глава Rheinmetall закликав ЄС створювати лідерів у галузі оборонних технологій

Він заявив, що якщо Європа хоче тіснішої співпраці в галузі оборони, то країнам необхідно спеціалізуватися на різних видах військових технологій.

"Не має великого сенсу, якщо ми, скажімо, обираємо другу або третю за якістю технологію, тому що одна країна хоче цього. Це найскладніша дискусія, яку вони ведуть на урядовому рівні. Нам потрібні великі компанії в Європі", - заявив він.

Європейські збройові компанії конкурують одна з одною, військові бюджети контролюються на національному рівні, а окремі країни прагнуть зберегти контроль над стратегічними ланцюжками поставок, заводами, робочими місцями та технологічними перевагами.

Одним із прикладів успішного транскордонного співробітництва є найбільший у Європі виробник ракет MBDA, що належить британській компанії BAE Systems та європейському авіаційному концерну Airbus, які володіють 37,5 % акцій, а решта частки належить італійській компанії Leonardo.