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Глава Rheinmetall про будівництво танкового заводу в Україні: Розробили концепцію і представили її уряду ФРН

Фото: Гендиректор німецького концерну Rheinmetall Армін Паппергер (rheinmetall.com)
Автор: Олег Васьків

Німецький концерн Rheinmetall вже підготував концепцію будівництва танкового заводу в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректор компанії Арміна Паппергера в інтерв'ю Neue Zürcher Zeitung.

"Ми повинні дати Україні можливість захищатися. Такий завод не будується за один день. Тож нам потрібно почати планувати зараз. Ми розробили концепцію і представили її уряду ФРН", - зазначив посадовець.

Паппергер також розповів, що потужності не належатимуть Rheinmetall - концерн орендуватиме приміщення.

"Ми не фінансуватимемо цю роботу, але це повинна зробити Україна або інша держава, яка надасть допомогу Україні. Це був би не наш завод, але Україна його будує, а ми його орендуємо", - пояснив гендиретор.

За словами глави Rheinmetall, будівництво можуть почати під час війни або вже після її закінчення. Остаточне рішення у цьому питанні буде за Києвом.

Нагадаємо, раніше Паппергер підкреслював, що завод міг би випускати до 400 німецьких танків Panther на рік.

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