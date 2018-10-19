Глава розвідки Швейцарії заявив, що масштаби шпигунської діяльності РФ у країні ростуть

Фото: Жан-Філіп Годен (swissinfo ch)

Глава розвідки не уточнив число шпигунів, але назвав його значним

Шпигунська активність Росії у Швейцарії досить значна і продовжує рости. Про це повідомив директор Федеральної розвідувальної служби Швейцарії Жан-Філіп Годен у п'ятницю, передає РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Дану заяву розвідка зробила після двох інцидентів за участю ймовірних російських агентів, які намагалися проникнути на швейцарські об'єкти.

"Я не можу розповісти численні подробиці про дії Росії у Швейцарії, але очевидно, що активність вище, ніж раніше", - сказав Годен на прес-конференції.

При цьому він не уточнив число шпигунів, але назвав його значним.

"Я не можу сказати, про яке число шпигунів йдеться, але воно значне. Звичайно, у мене багато даних, але я поділюся ними з моїми колегами, а не із засобами масової інформації", - підкреслив глава розвідки.

Нагадаємо, міністр Великобританії з питань безпеки Бен Уоллес заявив, що Захід не повинен недооцінювати навички шпигунських служб Кремля. За його словами, недавні невдачі російської військової розвідки (ГРУ) дозволяють насміхатися над їх шпигунами, але недооцінювати їх навички не варто.

Як писало РБК-Україна раніше, влада Великобританії і Німеччини може ввести нові санкції проти РФ через звинувачення у кібератаках, які прозвучали в Міністерстві юстиції США і Міністерстві оборони Нідерландів. Зокрема, така заява пролунала від британського лідера палати громад Девіда Лідінгтона.

Додамо, Німеччина звинуватила РФ у масштабних кібератаках. Німецький уряд повністю довіряє оцінці британської і голландської влади щодо кібератак з боку Росії.