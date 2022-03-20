UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава Рады призвал депутатов по всему миру помочь Украине

Фото: председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук обратился к народным депутатам со всех уголков мира с призывом действовать более решительно для сдерживания российской агрессии. Он сделал заявление во время специального заседания "ситуация в Украине", организованного геополитической группой 12+, в рамках 144-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Рады.

Стефанчук поблагодарил международное сообщество за помощь, солидарность с Украиной и оказанную поддержку. В то же время, по словам главы парламента Украины, тот факт, что война продолжается уже четвертую неделю, свидетельствует о том, что принятых мер недостаточно.

"Мы призываем вас мобилизовать потенциал ваших депутатов национальных парламентов, чтобы остановить Россию, покончить со смертью и разрушениями и прекратить военные преступления российских оккупантов против украинских граждан, женщин и детей", - призвал Стефанчук.

Председатель Рады поставил в пример Латвию, Литву и Эстонию, которые на этой неделе приняли решение с призывом о закрытии неба над Украиной.

"Вы также можете призвать свои правительства создать запрещенную для полетов зону над Украиной. Вы должны сделать это ради миллионов людей в Украине, ради европейской и мировой безопасности", - обратился с просьбой к депутатам из разных стран мира Стефанчук.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада