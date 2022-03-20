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Глава правящей партии Германии назвал Путина военным преступником

Фото: Ларс Клингбайль (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соглава правящей Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль назвал президента России Владимира Путина военным преступником. При этом он заявил о разрыве дружеских отношений с экс-канцлером страны Герхардом Шредером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию Bild.

"Владимир Путин - военный преступник. Он несет ответственность за эту жестокую войну, за убитых детей, женщин и мужчин, за разорванные семьи, за все преступные страдания", - заявил Клингбайль.

Он добавил, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер полностью изолирован политически и социально.

"СПД ожидает, что он уйдет в отставку со своих постов в российских государственных корпорациях", - заявил Клингбайль, добавив, что на фоне войны России против Украины он разорвал дружеские и политические отношения со Шредером.

Напомним, ранее президент США Джо Байден назвал Путина кровавым диктатором и чистейшим головорезом. При этом за несколько дней до этого Байден заявил, что Путин - военный преступник.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 25-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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