Глава правлячої партії Німеччини назвав Путіна військовим злочинцем

Співголова правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль назвав президента Росії Володимира Путіна військовим злочинцем. При цьому він заявив про розрив дружніх відносин з екс-канцлером країни Герхардом Шредером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню Bild .

"Володимир Путін - військовий злочинець. Він несе відповідальність за цю жорстоку війну, за вбитих дітей, жінок і чоловіків, за розірвані сім'ї, за всі злочинні страждання", - заявив Клінгбайль.

Він додав, що колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер повністю ізольований політично і соціально.

"СПД очікує, що він піде у відставку зі своїх постів в російських державних корпораціях", - заявив Клінгбайль, додавши, що на тлі війни Росії проти України він розірвав дружні і політичні відносини зі Шредером.