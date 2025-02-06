Глава правлячої партії Гренландії запропонував прискорити процес здобуття незалежності

Як пише DR, Єнсен змінив свою позицію і почав підтримувати активацію статті 21 закону про самоврядування Гренландії. Вона передбачає референдум про незалежність на острові, а також переговори з владою Данії.

"У нас є робота комісії (яка досліджує шлях до незалежності - ред.), яка вже затверджена. Ми можемо робити щось паралельно, ми можемо активувати статтю 21 і почати переговори з урядом Данії. Це те, на чому ми будемо будувати свою кампанію", - наголосив політик.

На думку Єнсена, активація статті 21 і переговори з Данією мають призвести до референдуму в Гренландії. І це не займе багато часу.

"Я очікую, що це відбудеться протягом наступного виборчого періоду. Але це має відбутися на усвідомленій основі, щоб населення не сумнівалося в наслідках", - додав він.

Варто зауважити, що парламентські вибори в Гренландії мають відбутися 11 березня.