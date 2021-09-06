ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В посольстве США рассказали, как Вашингтон может помочь в освобождении пленных из России

Новина українською →
Киев, Понедельник 06 сентября 2021 20:12
В посольстве США рассказали, как Вашингтон может помочь в освобождении пленных из России Фото: Кристина Квин, временно поверенная в делах США в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США передал американскому лидеру Джо Байдену список пленных в России. Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин рассказала, как Вашингтон может помочь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Квин для "Радио Свобода".

"США регулярно поддерживает политзаключенных, задержанных по всему миру, не только в России. Ненадлежаще задержанные политзаключенные вызывают беспокойство в США. Мы будем и дальше прилагать усилия для их освобождения, мы так действуем всегда", - сказала дипломат.

Квин отметила, что для помощи в вопросе освобождения пленных США используют различные инструменты: от публичных заявлений до двусторонних переговоров.

"Для этого мы организуем двусторонние переговоры, используем многосторонние площадки как ОБСЕ, также мы привлекаем внимание к таким случаям как задержание крымских татар, мы сделали заявление", - пояснила она.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина Обмен пленными
NEWS
Украина призвала США усилить давление на РФ из-за очередных незаконных задержаний в Крыму
Украина призвала США усилить давление на РФ из-за очередных незаконных задержаний в Крыму
DAILY
Без гарантий по транзиту. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без гарантий по транзиту. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена по энергетике