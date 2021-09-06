В посольстве США рассказали, как Вашингтон может помочь в освобождении пленных из России
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США передал американскому лидеру Джо Байдену список пленных в России. Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин рассказала, как Вашингтон может помочь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Квин для "Радио Свобода".
"США регулярно поддерживает политзаключенных, задержанных по всему миру, не только в России. Ненадлежаще задержанные политзаключенные вызывают беспокойство в США. Мы будем и дальше прилагать усилия для их освобождения, мы так действуем всегда", - сказала дипломат.
Квин отметила, что для помощи в вопросе освобождения пленных США используют различные инструменты: от публичных заявлений до двусторонних переговоров.
"Для этого мы организуем двусторонние переговоры, используем многосторонние площадки как ОБСЕ, также мы привлекаем внимание к таким случаям как задержание крымских татар, мы сделали заявление", - пояснила она.