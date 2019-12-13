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Глава Полтавской ОГА начал лично инспектировать строительство дорог в области

Новости » Инфраструктура     13.12.2019 - 13:31
Глава Полтавской ОГА начал лично инспектировать строительство дорог в области
Фото: Олег Синегубов (из открытых источников)

Синегубов начал лично инспектировать строительство и ремонт дорог в области

Глава Полтавской ОГА Олег Синегубов начал лично инспектировать строительство и ремонт дорог в области. Такое решение продиктовано огромным количеством жалоб на представителей предыдущей власти по поводу неудовлетворительного состояния дорог и махинаций с бюджетными средствами при осуществлении дорожных работ, передает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу ОГА.

Так, в рамках инспекции полтавского отрезка дороги Киев-Харьков-Довжанский, глава ОДА ознакомился с ходом работ по укладке финального слоя асфальтобетона.

Ранее существовал ряд проблем с осуществлением данного строительства из-за разрушения коллектора "Полтававодоканала" и из-за нерешенности вопроса с финансированием проекта из бюджета г.Полтава.

По словам Синегубова, первую проблему решили сами дорожники, укрепив основу дороги благодаря применению геотекстиля и георешетки, а по решению проблемы с завершением финансирования есть надежда, что окончательное решение будет найдено на основе диалога между городом, областью и Киевом, пишут в ОГА.

"В ближайшее время ожидается проведение ряда внеплановых инспекций также и на других участках дорожного строительства, в отношении которых возникают вопросы со стороны местных властей и полтавской общественности", – отметил новый руководитель облгосадминистрации.

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