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Голова Полтавської ОДА почав особисто інспектувати будівництво доріг в області

Новини » Інфраструктура     13.12.2019 - 13:31
Голова Полтавської ОДА почав особисто інспектувати будівництво доріг в області
Фото: Олег Синєгубов (з відкритих джерел)

Синєгубов почав особисто інспектувати будівництво і ремонт доріг в області

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов почав особисто інспектувати будівництво і ремонт доріг в області. Таке рішення продиктоване величезною кількістю скарг на представників попередньої влади з приводу незадовільного стану доріг і махінацій з бюджетними коштами при здійсненні дорожніх робіт, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОДА.

Так, в рамках інспекції полтавського відрізку дороги Київ-Харків-Довжанський, голова ОДА ознайомився з ходом робіт з укладання фінального шару асфальтобетону.

Раніше існував ряд проблем із здійсненням даного будівництва через руйнування колектора "Полтававодоканалу" і через невирішеність питання з фінансуванням проекту з бюджету м.Полтава.

За словами Синєгубова, першу проблему вирішили самі дорожники, зміцнивши основу дороги завдяки застосуванню геотекстилю та георешітки, а щодо вирішення проблеми з завершенням фінансування є надія, що остаточне рішення буде знайдено на основі діалогу між містом, областю та Києвом, пишуть в ОДА.

"Найближчим часом очікується проведення позапланових інспекцій також і на інших ділянках дорожнього будівництва, щодо яких виникають питання з боку місцевої влади та полтавської громадськості", – зазначив новий керівник облдержадміністрації.

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