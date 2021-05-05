Глава Погранслужбы поддержал криминализацию контрабанды

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина .

По его словам, контрабанда - это преступление против государства, потому что она подрывает экономическую безопасность, имидж Украины.

"Я очень рад, что президент внес этот законопроект (о криминализации контрабанды, - ред.) и надеюсь, что он будет принят Верховной радой", - заявил Дейнеко.

Глава Погранслужбы также считает, что если контрабанду криминализируют, то у правоохранителей появятся дополнительные возможности противодействовать этому преступлению.