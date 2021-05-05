ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Глава Погранслужбы поддержал криминализацию контрабанды

Новина українською → Киев, Среда 05 мая 2021 10:58
Глава Погранслужбы поддержал криминализацию контрабанды Фото: глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко (dpsu.gov.ua)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Противодействие контрабанде требует комплексного решения и участия широкого круга субъектов. Глава Погранслужбы Украины Сергей Дейнеко поддерживает криминализацию контрабанды.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, контрабанда - это преступление против государства, потому что она подрывает экономическую безопасность, имидж Украины.

"Я очень рад, что президент внес этот законопроект (о криминализации контрабанды, - ред.) и надеюсь, что он будет принят Верховной радой", - заявил Дейнеко.

Глава Погранслужбы также считает, что если контрабанду криминализируют, то у правоохранителей появятся дополнительные возможности противодействовать этому преступлению.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду неотложный законопроект номер 5420, который предусматривает изменения в Уголовном кодексе Украины.

РБК-Украина писало, что на заседании СНБО 2 апреля впервые приняли решение о введение санкций за причастность к контрабанде.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика контрабанда криминал
NEWS
В Украине оценили возможность вторжения России из Крыма
В Украине оценили возможность вторжения России из Крыма
DAILY
Сергей Дейнеко: Теоретически войска РФ до сих пор могут начать вторжение из Крыма
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Сергей Дейнеко: Теоретически войска РФ до сих пор могут начать вторжение из Крыма