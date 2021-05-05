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Голова прикордонної служби підтримав криміналізацію контрабанди

Новость на русском → Києва, Середа 05 травня 2021 10:58
Голова прикордонної служби підтримав криміналізацію контрабанди Фото: голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко (dpsu.gov.ua)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Протидія контрабанді вимагає комплексного вирішення та участі широкого кола суб'єктів. Голова прикордонної служби України Сергій Дейнеко підтримує криміналізацію контрабанди.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, контрабанда - це злочин проти держави, тому що вона підриває економічну безпеку, імідж України.

"Я дуже радий, що президент вніс цей законопроект (про криміналізацію контрабанди, - ред.) і сподіваюся, що він буде прийнятий Верховною радою", - заявив Дейнеко.

Голова прикордонної служби також вважає, що якщо контрабанду криміналізують, то у правоохоронців з'являться додаткові можливості протидіяти цьому злочину.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради невідкладний законопроект номер 5420, який передбачає зміни в Кримінальному кодексі України.

РБК-Україна писало, що на засіданні РНБО 2 квітня вперше прийняли рішення про введення санкцій за причетність до контрабанди.

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