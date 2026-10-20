Глава Північної Кореї нібито впав у кому і госпіталізований до Китаю, - The Sun

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин нібито міг впасти в кому після крововиливу в мозок, через що його терміново госпіталізували до однієї з лікарень Китаю для надання невідкладної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.

Як пише видання, таку інформацію масово розповсюджують користувачі соцмереж після того, як лідера країни востаннє бачили на публіці 11 жовтня під час відвідин музею оборони в Пхеньяні.

Згідно з твердженнями користувачів, Кім Чен Ин був доставлений до Пекінського об'єднаного медичного коледжу, де йому було надано екстрену медичну допомогу. Кажуть, що його вивезли з країни через погане медичне обслуговування у Пхеньяні.

Однак жодних офіційних підтверджень цієї інформації немає. У цьому контексті ЗМІ нагадало, що у 2020 році вже був схожий випадок, коли в соцмережах поширилася ціла хвиля аналогічних чуток про смерть Кіма після того, як він на кілька місяців зник з поля зору громадськості.