Глава Северной Кореи якобы впал в кому и госпитализирован в Китай, - The Sun

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын якобы мог впасть в кому после кровоизлияния в мозг, из-за чего его срочно госпитализировали в одну из больниц Китая для оказания неотложной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun .

Как пишет издание, такую информацию массово распространяют пользователи соцсетей после того, как лидера страны последний раз видели на публике 11 октября во время посещения музея обороны в Пхеньяне.

Согласно утверждениям пользователей, Ким Чен Ын был доставлен в Пекинский объединенный медицинский колледж, где ему была оказана экстренная медицинская помощь. Говорят, что его вывезли из страны из-за плохого медицинского обслуживания в Пхеньяне.

Однако никаких официальных подтверждений этой информации нет. В этом контексте СМИ напомнило, что в 2020 уже был похожий случай, когда в соцсетях распространилась целая волна аналогичных слухов о смерти Кима после того, как он на несколько месяцев исчез из поля зрения общественности.