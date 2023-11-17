UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Глава Пентагону заявив про необхідність підтримувати канали зв'язку з Росією

Фото: глава Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив про необхідність підтримувати канали зв'язку із Росією навіть після її повномасштабного вторгнення в Україну, адже "ми повинні мати здатність розмовляти з противниками".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави Пентагону Ллойда Остіна.

Зокрема, Остін назвав важливим рішення підтримувати канали зв'язку між військовими США та Китаю за підсумками зустрічі американського президента Джо Байдена з китайським лідером Сі Цзіньпіном 16 листопада у Сан-Франциско.

Він також зазначив, що Вашингтон намагається підтримувати контакти навіть з Москвою після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та загадав про свою розмову з російським міністром оборони Сергієм Шойгу.  

"Ми повинні мати можливість розмовляти з друзями, але ми повинні й мати здатність розмовляти з противниками. Важливо, щоб ці канали були відкриті. Навіть у розпал усього того, що сталося з Росією та Україною, я мав можливість взяти слухавку та поговорити з міністром оборони Росії. І я думаю, що це критично важливий потенціал, який ми повинні підтримувати, щоб впоратися з кризою в майбутньому", - наголосив глава Пентагону.

Остання розмова Остіна та Шойгу

Варто зазначити, що востаннє про телефонну розмову міністра оборони США Ллойда Остіна та глави Міноборони Сергія Шойгу повідомлялося у березні 2023 року. Тоді міністри обговорили інцидент зі збиттям росіянами американського БПЛА у Чорному морі. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиПентагонРосійська ФедераціяВійна Росії проти України