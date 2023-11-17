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Глава Пентагона заявил о необходимости поддерживать каналы связи с Россией

Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр обороны США Ллойд Остин заявил о необходимости поддерживать каналы связи с Россией даже после ее полномасштабного вторжения в Украину, ведь "мы должны обладать способностью разговаривать с противниками".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Пентагона Ллойда Остина.

В частности Остин назвал важным решение поддерживать каналы связи между военными США и Китая по итогам встречи американского президента Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином 16 ноября в Сан-Франциско.

Он также отметил, что Вашингтон пытается поддерживать контакты даже с Москвой после полномасштабного вторжения РФ в Украину и распорядился о своем разговоре с российским министром обороны Сергеем Шойгу.

"Мы должны иметь возможность разговаривать с друзьями, но мы должны иметь способность разговаривать с противниками. Важно, чтобы эти каналы были открыты. Даже в разгар всего того, что произошло с Россией и Украиной, я имел возможность взять трубку и поговорить с министром обороны России. И я думаю, что это критически важный потенциал, который мы должны поддерживать, чтобы справиться с кризисом в будущем", - подчеркнул глава Пентагона.

Последний разговор Остина и Шойгу

Стоит отметить, что в последний раз о телефонном разговоре министра обороны США Ллойда Остина и главы Минобороны Сергея Шойгу сообщалось в марте 2023 года . Тогда министры обсудили инцидент с ущербом россиянам американского БПЛА в Черном море.

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