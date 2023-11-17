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Глава Пентагону заявив про необхідність підтримувати канали зв'язку з Росією

США, П'ятниця 17 листопада 2023 08:42
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Глава Пентагону заявив про необхідність підтримувати канали зв'язку з Росією Фото: глава Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив про необхідність підтримувати канали зв'язку із Росією навіть після її повномасштабного вторгнення в Україну, адже "ми повинні мати здатність розмовляти з противниками".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави Пентагону Ллойда Остіна.

Зокрема, Остін назвав важливим рішення підтримувати канали зв'язку між військовими США та Китаю за підсумками зустрічі американського президента Джо Байдена з китайським лідером Сі Цзіньпіном 16 листопада у Сан-Франциско.

Він також зазначив, що Вашингтон намагається підтримувати контакти навіть з Москвою після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та загадав про свою розмову з російським міністром оборони Сергієм Шойгу.

"Ми повинні мати можливість розмовляти з друзями, але ми повинні й мати здатність розмовляти з противниками. Важливо, щоб ці канали були відкриті. Навіть у розпал усього того, що сталося з Росією та Україною, я мав можливість взяти слухавку та поговорити з міністром оборони Росії. І я думаю, що це критично важливий потенціал, який ми повинні підтримувати, щоб впоратися з кризою в майбутньому", - наголосив глава Пентагону.

Остання розмова Остіна та Шойгу

Варто зазначити, що востаннє про телефонну розмову міністра оборони США Ллойда Остіна та глави Міноборони Сергія Шойгу повідомлялося у березні 2023 року. Тоді міністри обговорили інцидент зі збиттям росіянами американського БПЛА у Чорному морі.

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